NYT: США попередили оборонні компанії про підготовку диверсій з боку Росії

Керівників компаній закликали бути пильними щодо своїх об’єктів і персоналу, а також стежити за ознаками незаконного проникнення

Виробництво снарядів (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

У четвер, 21 листопада, офіційні особи США попередили, що Росія може націлитися на американські оборонні компанії в межах потенційно посиленої диверсійної кампанії. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на неназваних посадовців, обізнаних з цим питанням.

У попередженні йдеться, що російські спецслужби проводили диверсійні операції проти європейських оборонних компаній, "намагаючись підірвати підтримку України Альянсом".

Російська кампанія, за словами співрозмовників, збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, принаймні потенційно, у США.

Попередження оприлюднив Національний центр контррозвідки та безпеки, який консультує американський бізнес щодо загроз від потенційних ворогів. Організація часто попереджає про спроби російського та китайського урядів викрасти інтелектуальну власність або потенційні кіберзагрози проти американського бізнесу, зазначили журналісти.

Керівників оборонних компаній закликали бути пильними щодо своїх об’єктів і персоналу, а також стежити за ознаками незаконного проникнення або вандалізму. Співробітники розвідки також заявили, що підприємства повинні бути особливо уважними щодо можливих збоїв і мають посилити свою фізичну та онлайн-безпеку.

За словами співрозмовників, це попередження було частково викликане занепокоєнням щодо спроби Росії вбити голову німецького виробника зброї. Центр у своєму попередженні зазначив, що представники оборонної компанії повинні бути обережними, обговорюючи плани подорожей, змінювати свої маршрути на роботу та з роботи та повідомляти про підозрілі інциденти.

"Особам, залученим до роботи, пов’язаної з Україною чи іншими геополітичними конфліктами, слід бути обережними щодо розголошення інформації про роботу, подорожі, особисту та сімейну інформацію в інтернеті. Зловмисники можуть використовувати її для визначення доступу, місцеперебування та особистих вразливостей", – йдеться у повідомленні.

Наразі всі відомі диверсійні атаки Росії відбувалися в Європі, хоча спецслужби РФ націлилися на багато країн, зокрема Велику Британію, Францію, Німеччину, Литву та інші.

Однак деякі офіційні особи вважають, що Кремль хоче поширити свою диверсійну кампанію на США, особливо якщо адміністрація чинного президента країни Джо Байдена в останні тижні продовжить підтримувати Україну у її війні проти Росії або зробить кроки, які Москва вважає ескалаційними.

10 червня у Празі поліціянти затримали 26-річного іноземця за підозрою у спробі теракту нібито на замовлення Росії.

30 червня низка військових баз США у Європі була переведена в стан підвищеної бойової готовності після того, як розвідка отримала інформацію про те, що підтримувані Росією особи розглядають можливість проведення диверсійних атак на військовий персонал і об’єкти.