Гібридна діяльність та маніпуляція громадами: розвідка Латвії розповіла про загрози з боку Росії

Служба державної безпеки Латвії розповіла LIGA.net про загрози з боку Росії

Протести у Латвії (Фото: EPA)

Наразі для Латвії найбільшу загрозу становлять гібридні дії Росії, також країна-агресор намагається маніпулювати громадською думкою, щоб вплинути на ставлення до "геополітичних інтересів Росії". Про це у коментарі для спецпроєкту LIGA.net розповіли у Службі державної безпеки Латвії.

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У Службі державної безпеки країни розповіли, що наразі Росія продовжує становити найбільшу загрозу національній безпеці Латвії. Розвідники акцентували – російська воєнна агресія "похитнула архітектуру міжнародної безпеки, побудовану після Другої світової війни".

Розвідка Латвії наголосила, що зараз для країни становлять найбільшу загрозу гібридні дії, сплановані та організовані російськими спецслужбами.

"Ця гібридна діяльність охоплює аспекти інформаційного простору та кіберпростору, а також диверсійні акти проти різних об'єктів у Латвії, включно з історичними об'єктами та об'єктами інфраструктури", – розповіли латвійці.

Як приклад у Службі навели інцидент 8 лютого 2024 року, коли розвідка країни затримала людину, яку підозрюють у провокаційній діяльності на меморіальних об'єктах за дорученням російських спецслужб.

Також у розвідці зауважили, що Росія намагається маніпулювати громадською думкою, яка переважно спрямована на російську громаду в Латвії.

"Метою цієї діяльності є вплив на їхні думки і ставлення відповідно до агресивних зовнішньополітичних цілей та геополітичних інтересів Росії", – додали у розвідці.

У розвідці Фінляндії вважають, що російські операції впливу на країну можуть стати активнішими, однак країна впевнена – у найближчому майбутньому основна увага Росії буде зосереджена не на Фінляндії.

У Чорногорії розповіли, що за останні 10 років у країні було створено кілька правоекстремістських організацій, близьких до Росії, – вони, зокрема, прославляють воєнних злочинців.

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