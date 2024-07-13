У Чорногорії є проросійські організації, що прославляють воєнних злочинців – Міноборони країни

Національний прапор Чорногорії (Фото: ЕРА/Boris Pejovic)

За останні 10 років у Чорногорії було створено кілька правоекстремістських організацій, близьких до Росії, – вони, зокрема, прославляють воєнних злочинців. Про це у коментарі для спецпроєкту LIGA.net розповіли у пресслужбі Міністерства оборони країни.

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Ці організації мають схожі наративи, які прославляють воєнних злочинців і ревізію історії, а також поділяють сильні православні настрої, наголошують у відомстві Чорногорії.

Інша проблема у тому, що росіяни "потужно" інвестують у Чорногорію. Залишилася ще деяка інфраструктура – гроші, придбана нерухомість, туристичні об’єкти – яка може бути використана сьогодні для посилення російського впливу в країні. Це, своєю чергою, може "похитнути волю і бажання" Чорногорії стати наступним членом ЄС, додають у відомстві.

"Крім того, війна в Україні призвела до переформатування окремих кримінальних ринків і створила нові можливості для організованої злочинності: торгівля зброєю, синтетичними наркотиками та людьми, що становить потенційну загрозу безпеці та політичній стабільності країни", – йдеться у повідомленні.

13 червня генсек НАТО заявив: члени Альянсу мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви у вигляді диверсій та кібератак.

12 липня повідомлялося, що західні спецслужби викрили змови РФ щодо здійснення вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній та людей, пов'язаних з підтримкою української армії, – одним із найсерйозніших був план убивства керівника німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера.

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