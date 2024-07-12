Західні спецслужби викрили змови РФ з убивств та диверсій проти тих, хто підтримує Україну – AP

Напряму інформацію про план Росії убити гендиректора Rheinmetall ще не коментують

Армін Паппергер (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Західні спецслужби викрили змови РФ щодо здійснення вбивств, підпалів та інших диверсій у Європі проти компаній та людей, пов'язаних з підтримкою української армії, – одним із найсерйозніших був план убивства керівника німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера. Про це повідомила агенція Associated Press з посиланням на неназваного західного урядовця.

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Російські плани іноді включали вербування задля здійснення нападів звичайних злочинців у закордонних країнах, заявив чиновник, котрий знайомий із ситуацією, але не має права коментувати її та говорив на умовах анонімності.

Він підтвердив, що одна з головних змов, яка була нещодавно викрита, була проти Паппергера – генерального директора Rheinmetall. 11 липня про це повідомило CNN: п'ятеро американських та західних чиновників заявили медіа, що CША і Німеччина зірвали план Росії вбити голову оборонної компанії.

Посадовець відмовився розповісти Associated Press інші подробиці стосовно інших російських планів.

Речниця Ради національної безпеки адміністрації президента США відмовилася коментувати інформацію про російську змову проти Паппергера, проте зазначила: "Підривна кампанія Росії, що посилюється, — це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і на чому ми зосереджуємося впродовж останніх кількох місяців".

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Вона додала, що Сполучені Штати обговорюють це питання з союзниками по НАТО та активно працюють разом із ними, аби викрити та припинити цю діяльність. Також США "чітко заявили", що російські дії не перешкодять союзникам продовжувати підтримувати Україну.

Ані Rheinmetall, ані німецький уряд не коментували повідомлення про план Росії з убивства Паппергера. Канцлер Німеччини Олаф Шольц лише заявив, що керівництво "дуже добре знає" про різні загрози з боку РФ.

Речник Міністерства внутрішніх справ Німеччини зазначив, що не може коментувати окремі ситуації, проте додав: у відомстві "дуже серйозно ставляться" до загрози, що істотно зросла, від російської агресії.

"Ми знаємо, що режим Путіна хоче, перш за все, підірвати нашу підтримку України в її захисті від російської агресивної війни, але уряд Німеччини не буде заляканий", – сказав він.

Посадовець зазначив: заходи безпеки у ФРН "значно посилилися" з 2022 року, загрози варіюються від шпигунства, диверсій, кібератак – до державного тероризму.

У квітні у Німеччині затримали двох чоловіків, підозрюваних у шпигунстві на РФ. Зокрема, стверджувалося, що вони готували напади на маршрути постачання військової допомоги до України, передавало видання Spiegel.

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17 лютого німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів.

3 травня 2024 року у Берліні була пожежа на Diehl Metal Applications – філії оборонної компанії, яка займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами.

13 червня генсек НАТО заявив: члени Альянсу мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви у вигляді диверсій та кібератак.

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