На оборонному заводі у США стався вибух: двоє людей постраждало, один зник безвісти

Підприємство підтримує військові програми, зокрема щодо ракет Hellfire і Javelin та різних мінометних боєприпасів

ПТРК Javelin (Фото: армія США)

В американському штаті Арканзас стався вибух на збройовому заводі – поранено щонайменше двоє людей, один зник безвісти, передає ABC-News.

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Вибух стався на заводі General Dynamics Ordnance and Tactical Systems у Камдені, повідомив представник компанії. Спочатку виробник назвав подію "інцидентом із застосуванням піротехніки", проте пізніше підтвердив – був вибух.

General Dynamics повідомили, що зараз працюють зі службами швидкого реагування – наразі відомо про щонайменше двох поранених та одну людину, котра зникла безвісти. У компанії зазначили, що повністю співпрацюють із владою щодо розслідування події.

Про ступінь травм поранених не повідомлялося. Арканзаський Департамент із питань надзвичайних ситуацій заявив, що спостерігає за ситуацією та готовий допомогти, проте додаткових деталей не надав.

У медичному центрі округу Уошито заявили ЗМІ, що один із пацієнтів отримав допомогу у відділенні невідкладної допомоги лікарні – і його стан стабільний. Іншого пацієнта вивезли зі штату на гелікоптері, зазначила ризик-менеджерка закладу.

За її словами, лікарні сказали не очікувати більше пацієнтів.

Точна причина вибуху наразі невідома.

General Dynamics – це глобальна аерокосмічна та оборонна компанія. На заводі в Камдені розміщено понад 74 322 метрів квадратних виробничих і складських приміщень. Підприємство підтримує військові програми, зокрема щодо ракет Hellfire і Javelin та різних мінометних боєприпасів. Такі ракети Україна отримувала у військовій допомозі.

3 травня 2024 року у Берліні була пожежа на Diehl Metal Applications – філії оборонної компанії, яка займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами.

13 червня генсек НАТО заявив: члени Альянсу мають намір вжити жорсткіших заходів проти російських шпигунів у відповідь на кампанію ворожої діяльності Москви у вигляді диверсій та кібератак.

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