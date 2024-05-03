У Берліні горить приміщення металургійного заводу Diehl Metall, де зберігалися сірчана кислота та ціанід міді. Про це повідомляє місцеве видання BZ Berlin.

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Влада закликала мешканців закрити вікна та перебувати вдома. Видання опублікувало мапу з передбачуваною зоною поширення диму, де червоним позначена вся західна частина міста.

Карта: BZ Berlin

Речник пожежної служби Берліна Адріан Вентцель заявив, що будівля "повністю згоріла на чотирьох поверхах". За його словами, ліквідувати пожежу зсередини вже неможливо, тому рятувальники гасять її ззовні.

"Ми можемо підтвердити, що в будівлі також горять хімікати. Там зберігалися сульфатна кислота та ціанід міді. Існує ризик утворення ціанистого водню, який підніметься в повітря разом з димом. Наразі чергують 130 пожежників", – розповів Вентцель.

Наразі інформації про травмованих немає.

Фото: BZ Berlin

ДОПОВНЕНО о 16:52. Berliner Zeitung уточнило, що горить будівля Diehl Metal Applications — філії оборонної компанії Diehl Defense GmbH. Вона займається виробами з мідних сплавів, гальванічною обробкою, складними штампованими виробами. Попри те, що російська пропаганда заявила про пожежу на "заводі виробника зенітно-ракетних систем IRIS-T SLM", нібито призначених для України, ані компанія, ані німецькі ЗМІ цього не повідомляли.

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