В Берлине горит металлургический завод Diehl Metall, где хранились серная кислота и цианид меди. Об этом сообщает местное издание BZ Berlin.

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Власти призвали жителей закрыть окна и находиться дома. Издание опубликовало карту с предполагаемой зоной распространения дыма, где красным обозначена вся западная часть города.

Карта: БЗ Берлин

Спикер пожарной службы Берлина Адриан Вентцель заявил, что здание "полностью сгорело на четырех этажах". По его словам, ликвидировать пожар изнутри уже невозможно, поэтому спасатели тушат его извне.

"Мы можем подтвердить, что в здании также горят химикаты. Там хранились сульфатная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который поднимется в воздух вместе с дымом. В настоящее время дежурят 130 пожарных", – рассказал Вентцель.

Пока информации о травмированных нет.

Фото: BZ Berlin

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