На оборонном заводе в США произошел взрыв: два человека пострадали, один пропал без вести

Предприятие поддерживает военные программы, в частности по ракетам Hellfire и Javelin и различным минометным боеприпасам

ПТРК Javelin (Фото: армия США)

В американском штате Арканзас произошел взрыв на оружейном заводе – ранены по меньшей мере два человека, один пропал без вести, передает ABC-News.

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Взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Камдене, сообщил представитель компании. Сначала производитель назвал произошедшее "инцидентом с применением пиротехники", однако позже подтвердил – произошел взрыв.

General Dynamics сообщили, что сейчас работают со службами быстрого реагирования – сейчас известно о по меньшей мере двух раненых и одном человеке, пропавшем без вести. В компании отметили, что полностью сотрудничают с властями по расследованию происшествия.

О степени травмы раненых не сообщалось. Арканзасский Департамент по чрезвычайным ситуациям заявил, что наблюдает за ситуацией и готов помочь, однако дополнительных деталей не предоставил.

В медицинском центре округа Уошито заявили СМИ, что один из пациентов получил помощь в отделении неотложной помощи больницы – и его состояние стабильное. Другого пациента вывезли из штата на вертолете, отметила риск-менеджер заведения.

По ее словам, больницы сказали не ожидать больше пациентов.

Точная причина взрыва пока неизвестна.

General Dynamics – это глобальная аэрокосмическая и оборонная компания. На заводе в Камдене находится более 74 322 метров квадратных производственных и складских помещений. Предприятие поддерживает военные программы, в частности по ракетам Hellfire и Javelin и различным минометным боеприпасам. Такие ракеты Украина получала в военной помощи.

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