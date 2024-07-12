"Знаємо про загрози". Шольц прокоментував російський "план вбивства" голови Rheinmetal

Німецький лідер запевнив, що Берлін уважно стежить за всіма загрозами з боку Москви

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що керівництво "дуже добре знає" про різні загрози з боку Росії. Так він прокоментував інформацію CNN про те, що Москва планувала вбивство генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetal Арміна Паппергера, передає українська служба DW.

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"Я не вдаватимусь у подробиці, так потрібно. Але водночас я радий сказати вам: ми дуже добре знаємо про існування різних загроз з боку Росії, і ми уважно стежимо за ними", – заявив Шольц.

Напередодні CNN з посиланням на п'ятьох американських та західних чиновників писало, що розвідка США на початку 2024 року виявила плани Росії з вбивства Паппергера.

Співрозмовники розповіли – коли США дізналися про це, вони поінформували Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Паппергера і зірвати змову.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою додав 12 липня, що "це не перший випадок", який є "частиною системи, частиною російської кампанії".

17 лютого 2024 року німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод із виробництва боєприпасів.

10 червня повідомлялося, що в Україні запрацював спільний майданчик Укроборонпрому і німецького оборонного концерну Rheinmetall — цех із ремонту й виробництва бронетехніки.

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