"Знаем об угрозах". Шольц прокомментировал российский "план убийства" главы Rheinmetal

Немецкий лидер заверил, что Берлин внимательно следит за всеми угрозами со стороны Москвы

Олаф Шольц (Фото: ЕРА/JOHANNA GERON)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство "прекрасно знает" о различных угрозах со стороны России. Так он прокомментировал информацию CNN о том, что Москва планировала убийство генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetal Армина Паппергера, передает украинская служба DW.

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"Я не буду вдаваться в подробности, так нужно. Но в то же время я рад сказать вам: мы очень хорошо знаем о существовании различных угроз со стороны России, и мы внимательно следим за ними", – заявил Шольц.

Накануне CNN со ссылкой на пятерых американских и западных чиновников писало, что разведка США в начале 2024 года обнаружила планы России по убийству Паппергера.

Собеседники рассказали, когда США узнали об этом, они проинформировали Германию, чьи службы безопасности смогли защитить Паппергера и сорвать сговор.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь добавил 12 июля, что "это не первый случай", который является "частью системы, частью российской кампании".

17 февраля 2024 года немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов.

10 июня сообщалось, что в Украине заработала общая площадка Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники.

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