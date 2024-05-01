Bild: Главе Rheinmetall подожгли дачу. Левые радикалы заявили, что это за помощь ВСУ

Полиция расследует инцидент и устанавливает подлинность письма от, как утверждается, левых радикалов, признавших себя виновными в поджоге

Армин Паппергер (Фото: ЕРА)

В Германии подожгли садовый дом директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет местный таблоид Bild. Левые радикалы опубликовали на платформе Indymedia письмо с признанием в содеянном, полиция проверяет его.

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По данным журналистов, на севере Германии в городе Хермансбург подожгли деревянный домик на участке, принадлежащем Паппергеру, а ответственность за это взяли на себя левые экстремисты.

"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство на садовом домике Армина Паппергера", – написали они в письме.

Свои действия они аргументировали тем, что Rheinmetall якобы специально накапливает "разные старые типы танков", которые "могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами за огромные деньги".

Таким образом, утверждают радикалы, "Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".

Немецкие спецслужбы расследуют инцидент и проверяют подлинность письма, добавили журналисты.

В январе 2024 года Rheinmetall рассказал, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности, для Украины.

Также Rheinmetall планирует в течение 2024 года запустить свой завод в Украине, а через полгода после запуска – произвести на нем первый бронетранспортер Fuchs.

12 февраля Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он заработает уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артиллерийских снарядов.

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