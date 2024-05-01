Bild: Голові Rheinmetall підпалили дачу. Ліві радикали заявили, що це за допомогу ЗСУ
Армін Паппергер (Фото: ЕРА)

У Німеччині підпалили садовий будинок директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, пише місцевий таблоїд Bild. Ліві радикали опублікували на платформі Indymedia лист із зізнанням у скоєному, поліція перевіряє його.

За даними журналістів, на півночі Німеччини в місті Хермансбург підпалили дерев'яний будиночок на ділянці, що належить Паппергеру, а відповідальність за це взяли на себе ліві екстремісти.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", – написали вони у листі.

Свої дії вони аргументували тим, що Rheinmetall нібито спеціально накопичує "різні старі типи танків", які "можуть бути продані Україні разом із боєприпасами за величезні гроші".

Таким чином, стверджують радикали, "Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не тільки в національному масштабі".

Німецькі спецслужби розслідують інцидент та перевіряють справжність листа, додали журналісти.

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