Bild: Голові Rheinmetall підпалили дачу. Ліві радикали заявили, що це за допомогу ЗСУ

Поліція розслідує інцидент та встановлює справжність листа від, як стверджується, лівих радикалів, які визнали себе винними у підпалі

Армін Паппергер (Фото: ЕРА)

У Німеччині підпалили садовий будинок директора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, пише місцевий таблоїд Bild. Ліві радикали опублікували на платформі Indymedia лист із зізнанням у скоєному, поліція перевіряє його.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними журналістів, на півночі Німеччини в місті Хермансбург підпалили дерев'яний будиночок на ділянці, що належить Паппергеру, а відповідальність за це взяли на себе ліві екстремісти.

"У ніч з 28 на 29 квітня 2024 року ми встановили запальний пристрій на садовому будиночку Арміна Паппергера", – написали вони у листі.

Свої дії вони аргументували тим, що Rheinmetall нібито спеціально накопичує "різні старі типи танків", які "можуть бути продані Україні разом із боєприпасами за величезні гроші".

Таким чином, стверджують радикали, "Rheinmetall планує, виробляє і вбиває не тільки в національному масштабі".

Німецькі спецслужби розслідують інцидент та перевіряють справжність листа, додали журналісти.

У січні 2024 року Rheinmetall розказав, що побудує новий завод з виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

Також Rheinmetall планує протягом 2024 року запустити свій завод в Україні, а через пів року після запуску – виробити на ньому перший бронетранспортер Fuchs.

12 лютого Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артилерійських снарядів.

Читайте також: Снаряди, техніка, ППО. Rheinmetall планує відкрити в Україні мінімум чотири заводи