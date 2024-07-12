Запад разоблачил заговоры РФ по убийствам и диверсиям против поддерживающих Украину – AP

Напрямую информацию о плане России убить гендиректора Rheinmetall еще не комментируют

Армин Паппергер (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Западные спецслужбы разоблачили заговоры РФ по совершению убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинской армии, – одним из самых серьезных был план убийства руководителя немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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Российские планы иногда включали вербовку для совершения нападений обычных преступников в зарубежных странах, заявил чиновник, знакомый с ситуацией, но не имеющий права комментировать ее и говоривший на условиях анонимности.

Он подтвердил, что один из главных заговоров, недавно разоблаченный, был против Паппергера – генерального директора Rheinmetall. 11 июля об этом сообщило CNN: пятеро американских и западных чиновников заявили медиа, что США и Германия сорвали план России убить главу оборонной компании.

Чиновник отказался рассказать Associated Press другие подробности насчет других российских планов.

Спикер Совета национальной безопасности администрации президента США Эдриен Уотсон отказалась комментировать информацию о российском заговоре против Паппергера, однако отметила: "Усиливающаяся подрывная кампания России — это то, к чему мы относимся чрезвычайно серьезно и на чем мы сосредотачиваемся в течение последних нескольких месяцев".

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Она добавила, что Соединенные Штаты обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО и активно работают вместе с ними, чтобы разоблачить и прекратить эту деятельность. Также США "четко заявили", что российские действия не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину.

Ни Rheinmetall, ни немецкое правительство не комментировали сообщения о плане России по убийству Паппергера. Канцлер Германии Олаф Шольц лишь заявил, что руководство "отлично знает" о различных угрозах со стороны РФ.

Спикер Министерства внутренних дел Германии отметил, что не может комментировать отдельные ситуации, однако добавил: в ведомстве "очень серьезно относятся" к существенно возросшей угрозе от российской агрессии.

"Мы знаем, что режим Путина хочет прежде всего подорвать нашу поддержку Украины в ее защите от российской агрессивной войны, но правительство Германии не будет запугано", – сказал он.

Чиновник отметил: меры безопасности в ФРГ "значительно усилились" с 2022 года, угрозы варьируются от шпионажа, диверсий, кибератак – до государственного терроризма.

В апреле в Германии задержали двух мужчин, подозреваемых в шпионаже на РФ. В частности, утверждалось, что они готовили нападения на маршруты поставок военной помощи в Украину, передавало издание Spiegel.

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17 февраля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод по производству боеприпасов.

3 мая 2024 года в Берлине был пожар на Diehl Metal Applications – филиале оборонной компании, который занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями.

13 июня генсек НАТО заявил: члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов в ответ на кампанию враждебной деятельности Москвы в виде диверсий и кибератак.

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