В Черногории есть организации РФ, прославляющие военных преступников – Минобороны страны

Национальный флаг Черногории (Фото: ЕРА/Boris Pejovic)

За последние 10 лет в Черногории было создано несколько правоэкстремистских организаций, близких к России, – они, в частности, прославляют военных преступников. Об этом в комментарии для спецпроекта LIGA.net рассказали в пресс-службе Министерства обороны страны.

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Эти организации имеют схожие нарративы, прославляющие военных преступников и ревизию истории, а также разделяющие сильные православные настроения, отмечают в ведомстве Черногории.

Другая проблема в том, что россияне "мощно" инвестируют в Черногорию. Осталась еще некоторая инфраструктура – деньги, приобретенная недвижимость, туристические объекты – которая может быть использована сегодня для усиления российского влияния в стране. Это, в свою очередь, может "поколебать свободу и желание" Черногории стать следующим членом ЕС, добавляют в ведомстве.

"Кроме того, война в Украине привела к переформатированию отдельных криминальных рынков и создала новые возможности для организованной преступности: торговля оружием, синтетическими наркотиками и людьми, что представляет потенциальную угрозу безопасности и политической стабильности страны", – говорится в сообщении.

13 июня генсек НАТО заявил: члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов в ответ на кампанию враждебной деятельности Москвы в виде диверсий и кибератак.

12 июля сообщалось, что западные спецслужбы разоблачили заговоры РФ по совершению убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинской армии, – одним из самых серьезных был план убийства руководителя немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера.

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