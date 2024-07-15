Гибридная деятельность и манипуляция общинами: разведка Латвии рассказала об угрозах РФ

Протесты в Латвии (Фото: EPA)

Сейчас для Латвии наибольшую угрозу представляют гибридные действия России, также страна-агрессор пытается манипулировать общественным мнением, чтобы повлиять на отношение к "геополитическим интересам России". Об этом в комментарии для спецпроекта LIGA.net сообщили в Службе государственной безопасности Латвии.

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В Службе государственной безопасности страны рассказали, что сейчас Россия продолжает представлять наибольшую угрозу национальной безопасности Латвии. Разведчики акцентировали – российская военная агрессия "пошатнула архитектуру международной безопасности, построенную после Второй мировой войны".

Разведка Латвии отметила, что сейчас для страны представляют наибольшую угрозу гибридные действия, которые спланированы и организованы российскими спецслужбами.

"Эта гибридная деятельность охватывает аспекты информационного пространства и киберпространства, а также диверсионные акты против различных объектов в Латвии, включая исторические объекты и объекты инфраструктуры", – рассказали латвийцы.

В качестве примера в Службе привели инцидент 8 февраля 2024 года, когда разведка страны задержала человека, которого подозревают в провокационной деятельности на мемориальных объектах по поручению российских спецслужб.

Также в разведке отметили, что Россия пытается манипулировать общественным мнением, которое в основном направлено на российскую общину в Латвии.

"Целью этой деятельности является влияние на их мнения и отношение в соответствии с агрессивными внешнеполитическими целями и геополитическими интересами России", – добавили в разведке.

В разведке Финляндии считают, что российские операции влияния на страну могут стать более активными, однако страна уверена – в ближайшем будущем основное внимание России будет сосредоточено не на Финляндии.

В Черногории рассказали, что за последние 10 лет в стране было создано несколько правоэкстремистских организаций, близких к России – они, в частности, прославляют военных преступников.

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