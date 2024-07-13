Вторжение в Украину ослабило российские операции влияния на Финляндию – разведка страны

В разведке страны рассказали, что основными целями российской деятельности по влиянию является подрыв единства НАТО и ЕС

Президент Финляндии. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские операции влияния на Финляндию могут активироваться в ближайшем будущем, но вторжение в Украину ослабило эту способность. Об этом в комментарии для спецпроекта LIGA.net рассказала руководитель отдела коммуникаций и партнерств Службы безопасности и разведки Финляндии Милла Меретниеми.

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В разведке Финляндии считают, что российские операции влияния на страну могут стать более активными. Меретниеми уверена, что в ближайшем будущем основное внимание России будет сосредоточено не на Финляндии.

"Вторжение России в Украину также ослабило ее способность влиять на Финляндию", – пояснила она.

В разведке страны отметили, что хоть Финляндия и не является основным объектом влияния России, но как союзник НАТО страна получает свою долю злонамеренной деятельности, направленной на НАТО.

Меретниеми рассказала, что основными целями российской деятельности по влиянию является подрыв единства НАТО и ЕС, а также уменьшение поддержки Украины со стороны западных стран.

"Россия осуществляет деятельность на нескольких уровнях. Иногда цель заключается в том, чтобы послать сообщение или создать сдерживающий фактор", – добавила она.

13 июня генсек НАТО заявил: члены Альянса намерены принять более жесткие меры против российских шпионов в ответ на кампанию враждебной деятельности Москвы в виде диверсий и кибератак.

12 июля сообщалось, что западные спецслужбы разоблачили заговоры РФ по совершению убийств, поджогов и других диверсий в Европе против компаний и людей, связанных с поддержкой украинской армии, – одним из самых серьезных был план убийства руководителя немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера.

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