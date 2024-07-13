Вторгнення в Україну послабило російські операції впливу на Фінляндію – розвідка країни
Російські операції впливу на Фінляндію можуть активуватися у найближчому майбутньому, але вторгнення в Україну послабило цю здатність. Про це у коментарі для спецпроєкту LIGA.net розповіла керівник відділу комунікацій та партнерств Служби безпеки та розвідки Фінляндії Мілла Меретніємі.
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У розвідці Фінляндії вважають, що російські операції впливу на країну можуть стати активнішими. Меретніємі впевнена, що у найближчому майбутньому основна увага Росії буде зосереджена не на Фінляндії.
"Вторгнення Росії в Україну також послабило її здатність впливати на Фінляндію", – пояснила вона.
У розвідці країни зауважили, що хоч Фінляндія і не є основним об'єктом впливу Росії, але як союзник НАТО країна отримує свою частку зловмисної діяльності, спрямованої на НАТО.
Меретніємі розповіла, що основними цілями російської діяльності з впливу є підрив єдності НАТО та ЄС, а також зменшення підтримки України з боку західних країн.
"Росія здійснює діяльність на кількох рівнях. Іноді мета полягає в тому, щоб надіслати повідомлення або створити стримувальний фактор", – додала вона.
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