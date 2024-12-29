В НАТО говорят о реальности атак из России, которые приведут к "значительным" потерям
Страны НАТО могут столкнуться с реальными угрозами со стороны России, такими как диверсии и поджоги, что приведет к "значительным" потерям. Об этом в интервью Sky News заявил представитель Альянса Джеймс Аппатурай, ответственный за обновление стратегии НАТО в области гибридной войны.
По его словам, с момента полномасштабного вторжения в Украину зафиксирован рост количества "кинетических" действий РФ на территории западных стран.
Речь идет о подрывах подводных кабелей, диверсии, установке взрывных устройств в грузах самолетов и т.д. Часть этих попыток удалось остановить, но их общее количество уже исчисляется сотнями, отметил чиновник НАТО.
Аппатурай убежден, что гибридные нападения – это ответ Кремля на военную поддержку Украины странами Запада. Он считает, что Россия видит в НАТО врага, а ситуация только усугубляется.
Он также выразил опасение, что одна из таких атак может привести к серьезным человеческим жертвам или большим экономическим потерям, что потенциально может спровоцировать коллективный ответ НАТО по статье 5.
"Поэтому существует реальная перспектива, что одна из этих атак повлечет за собой значительное количество жертв или очень значительный экономический ущерб", – подытожил Аппатурай.
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