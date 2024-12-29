У НАТО кажуть про реальність "нетрадиційних" атак з Росії, які призведуть до "значних" втрат
Країни НАТО можуть зіштовхнутися з реальними загрозами з боку Росії, такими як диверсії та підпали, що призведуть до "значних" втрат. Про це в інтерв'ю Sky News заявив представник Альянсу Джеймс Аппатурай, відповідальний за оновлення стратегії НАТО у сфері гібридної війни.
За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення в Україну зафіксовано зростання кількості "кінетичних" дій РФ на території західних країн.
Йдеться про підриви підводних кабелів, диверсії, встановлення вибухових пристроїв у вантажах літаків тощо. Частину цих спроб вдалося зупинити, але їхня загальна кількість вже обчислюється сотнями, зазначив посадовець НАТО.
Аппатурай переконаний, що гібридні напади — це відповідь Кремля на військову підтримку України країнами Заходу. Він вважає, що Росія бачить в НАТО ворога, а ситуація лише погіршується.
Він також висловив побоювання, що одна з таких атак може призвести до серйозних людських жертв або великих економічних втрат, що потенційно може спровокувати колективну відповідь НАТО за статтею 5.
"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", – підсумував Аппатурай.
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