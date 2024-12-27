Lloyd's List: Танкер, який Фінляндія затримала через обрив кабелю, міг бути шпигунським

Під час техогляду танкера Eagle S у данських водах ще у червні 2024 року виявили низку порушень

На задньому плані танкер Eagle S (Фото: ЕРА)

На танкері Eagle S, який Фінляндія 26 грудня затримала через обрив кабелю звʼязку в Балтійському морі, виявили обладнання, ймовірно, для стеження за військовими літаками та кораблями. Про це повідомляє видання про морську торгівлю та судноплавство Lloyd's List.

За інформацією, отриманою Lloyd's List від співрозмовника, під час техогляду танкера в данських водах ще у червні 2024 року виявили низку порушень. Зокрема, на борту перебувала стороння особа, яка не була моряком, а також було знайдено обладнання для запису та прослуховування. За даними джерела, воно зберігалося у великих портативних валізах разом із ноутбуками з турецькою та російською клавіатурами.

За словами співрозмовника Lloyd's List, техніка на Eagle S використовувалася для перехоплення радіочастот у зоні руху танкера, отримані дані після прибуття судна до Росії передавали на аналіз. Зокрема, зазначається, що обладнання дозволяло відстежувати переміщення кораблів і літаків НАТО, а операціями керували офіцери з Росії, Туреччини та Індії.

Джерело також стверджує, що шпигунське обладнання згодом перенесли на інший танкер — Swiftsea Rider, який пов’язують із "тіньовим флотом" Росії. При цьому екіпаж Eagle S, імовірно, знав про діяльність судна, але мовчав через загрозу власній безпеці.

У жовтні 2023 року у Фінській затоці виявили щонайменше два пошкоджені телекомунікаційні кабелі.

26 грудня повідомлялося, що фінська поліція розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію.