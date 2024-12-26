У момент обриву електрокабелю Фінляндія-Естонія поблизу пропливало судно з Гонконгу – Yle

Контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, був біля електричного кабелю в той момент, коли з ним втратили звʼязок

Контейнеровоз Xin Xin Tian 2 (Фото: Vesseltracker)

Фінська поліція розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Про це повідомляє Reuters.

Поліція не розкриває назву судна, яке могло бути причетне до інциденту. У заяві зазначено, що слідчі співпрацюють із Прикордонною службою й іншими органами, щоб відновити хронологію подій.

Водночас за даними служби MarineTraffic, що стежить за рухом суден, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, був біля електричного кабелю в той момент, коли з ним втратили звʼязок, з'ясували журналісти фінського мовника Yle.

Оператор диспетчерської служби Fingrid повідомив, що кабель Estlink 2, потужність якого становить 658 МВт, залишається відключеним після зупинки електропостачання між Фінляндією та Естонією 25 грудня. Зараз між країнами працює лише лінія Estlink 1 із потужністю 358 МВт.

Зазначається, що країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності через можливі акти саботажу після низки пошкоджень енергетичних і телекомунікаційних об'єктів із 2022 року.