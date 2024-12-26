У момент обриву електрокабелю Фінляндія-Естонія поблизу пропливало судно з Гонконгу – Yle
Фінська поліція розслідує ймовірну причетність іноземного судна до пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Про це повідомляє Reuters.
Поліція не розкриває назву судна, яке могло бути причетне до інциденту. У заяві зазначено, що слідчі співпрацюють із Прикордонною службою й іншими органами, щоб відновити хронологію подій.
Водночас за даними служби MarineTraffic, що стежить за рухом суден, контейнеровоз Xin Xin Tian 2, який плив під прапором Гонконгу, був біля електричного кабелю в той момент, коли з ним втратили звʼязок, з'ясували журналісти фінського мовника Yle.
Оператор диспетчерської служби Fingrid повідомив, що кабель Estlink 2, потужність якого становить 658 МВт, залишається відключеним після зупинки електропостачання між Фінляндією та Естонією 25 грудня. Зараз між країнами працює лише лінія Estlink 1 із потужністю 358 МВт.
Зазначається, що країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності через можливі акти саботажу після низки пошкоджень енергетичних і телекомунікаційних об'єктів із 2022 року.
- У жовтні 2023 року у Фінській затоці виявили щонайменше два пошкоджені телекомунікаційні кабелі. Виявилося, що кабель між Естонією та Швецією був пошкоджений приблизно в той самий час і в тому самому місці, що й газопровід Balticconnector між Фінляндією та Естонією.
- У січні 2024 року з невідомої причини вийшов з ладу один із двох енергокабелів, які з'єднують Фінляндію та Естонію через Балтійське море.
- У березні у Червоному морі перерізали кабелі глобального інтернету, трафік упав на 25%.
- 29 листопада вдалося відновити другий кабель, пошкоджений китайським судном у Балтійському морі.