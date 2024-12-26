В момент обрыва электрокабеля Финляндия-Эстония рядом проплывало судно из Гонконга – Yle

Контейнеровоз Xin Xin Tian 2, плывущий под флагом Гонконга, был у электрического кабеля в тот момент, когда с ним потеряли связь

Контейнеровоз Xin Xin Tian 2 (Фото: Vesseltracker)

Финская полиция расследует вероятную причастность иностранного судна к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает Reuters.

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Полиция не раскрывает название судна, которое могло быть причастно к инциденту. В заявлении говорится, что следователи сотрудничают с Пограничной службой и другими органами, чтобы восстановить хронологию событий.

В то же время по данным службы MarineTraffic, следящей за движением судов, плывущий под флагом Гонконга контейнеровоз Xin Xin Tian 2 был у электрического кабеля в тот момент, когда с ним потеряли связь, выяснили журналисты финского вещателя Yle.

Оператор диспетчерской службы Fingrid сообщил, что кабель Estlink 2, мощность которого составляет 658 МВт, остается отключенным после остановки электроснабжения между Финляндией и Эстонией 25 декабря. В настоящее время между странами работает только линия Estlink 1 с мощностью 358 МВт.

Отмечается, что страны Балтийского моря находятся в повышенной готовности из-за возможных актов саботажа после ряда повреждений энергетических и телекоммуникационных объектов с 2022 года.