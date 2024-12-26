В момент обрыва электрокабеля Финляндия-Эстония рядом проплывало судно из Гонконга – Yle
Финская полиция расследует вероятную причастность иностранного судна к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. Об этом сообщает Reuters.
Полиция не раскрывает название судна, которое могло быть причастно к инциденту. В заявлении говорится, что следователи сотрудничают с Пограничной службой и другими органами, чтобы восстановить хронологию событий.
В то же время по данным службы MarineTraffic, следящей за движением судов, плывущий под флагом Гонконга контейнеровоз Xin Xin Tian 2 был у электрического кабеля в тот момент, когда с ним потеряли связь, выяснили журналисты финского вещателя Yle.
Оператор диспетчерской службы Fingrid сообщил, что кабель Estlink 2, мощность которого составляет 658 МВт, остается отключенным после остановки электроснабжения между Финляндией и Эстонией 25 декабря. В настоящее время между странами работает только линия Estlink 1 с мощностью 358 МВт.
Отмечается, что страны Балтийского моря находятся в повышенной готовности из-за возможных актов саботажа после ряда повреждений энергетических и телекоммуникационных объектов с 2022 года.
- В октябре 2023 года в Финском заливе обнаружили по меньшей мере два поврежденных телекоммуникационных кабеля. Оказалось, что кабель между Эстонией и Швецией был поврежден примерно в то же время и в том же месте, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
- В январе 2024 года по неизвестной причине вышел из строя один из двух энергокабелей, соединяющих Финляндию и Эстонию через Балтийское море.
- В марте в Красном море перерезали кабели глобального интернета, трафик упал на 25%.
- 29 ноября удалось восстановить второй кабель, поврежденный китайским судном в Балтийском море.