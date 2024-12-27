Lloyd's List: Танкер, который Финляндия задержала из-за обрыва кабеля, мог быть шпионским

В ходе техосмотра танкера Eagle S в датских водах еще в июне 2024 года обнаружили ряд нарушений

На заднем плане танкер Eagle S (Фото: ЕРА)

На танкере Eagle S, который Финляндия 26 декабря задержала в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море, было обнаружено оборудование, вероятно, для слежки за военными самолетами и кораблями. Об этом сообщает издание о морской торговле и судоходстве Lloyd's List.

По информации, полученной Lloyd's List от собеседника, в ходе техосмотра танкера в датских водах еще в июне 2024 года был обнаружен ряд нарушений. В частности, на борту находилось постороннее лицо, которое не было моряком, а также было найдено оборудование для записи и прослушивания. По данным источника, оно хранилось в больших портативных чемоданах вместе с ноутбуками с турецкой и русской клавиатурами.

По словам собеседника Lloyd's List, техника на Eagle S использовалась для перехвата радиочастот в зоне движения танкера, полученные данные по прибытии судна в Россию передавали на анализ. В частности, говорится, что оборудование позволяло отслеживать перемещение кораблей и самолетов НАТО, а операциями руководили офицеры из России, Турции и Индии.

Источник также утверждает, что шпионское оборудование впоследствии было перенесено на другой танкер — Swiftsea Rider, который связывают с "теневым флотом" России. При этом экипаж Eagle S, вероятно, знал о деятельности судна, но молчал из-за угрозы собственной безопасности.

В октябре 2023 года в Финском заливе обнаружили по меньшей мере два поврежденных телекоммуникационных кабеля.

26 декабря сообщалось, что финская полиция расследует вероятную причастность иностранного судна к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию.