Над військовими базами Німеччини помітили дрони. Поліція розслідує шпигунство, можливо, Росії

БпЛА на авіабазі "Манхінг" (Фото: ЕРА)

Над військовою базою неподалік німецького міста Манхінг за останній місяць кілька разів помічали невідомі дрони. Розпочато розслідування ймовірних випадків російського шпигунства, повідомили в Управлінні кримінальних розслідувань Баварії.

Стверджується, що останній інцидент було зафіксовано 12 січня близько 19:00 (20:00 за Києвом). Військова база біля Манхінга – об'єкт, на якому німецькі війська випробовують нові пілотовані та безпілотні літальні апарати. Над ним існує безпольотна зона.

Правоохоронці виявили загалом до 10 дронів, які літали над цим районом. Було проведено "інтенсивні пошуки", підіймався поліційний гелікоптер, але винна особа не була знайдена.

Перед цим кілька дронів було двічі помічено над аеродромом у Манхінгу 16 грудня 2024 року. 18 та 25 грудня невідомі БпЛА знову помітили в небі над зоною військової безпеки в Манхінгу. А 19 грудня три дрони помітили у Нойбурзі-на-Донау.

"Оскільки в умовах агресивної війни Росії проти України не можна виключати можливість стеження за військовими об'єктами та партнерами чи компаніями з озброєння, було проведено масштабні пошуки для ідентифікації пілотів дронів", – сказано у заяві.

Розпочато розслідування за підозрою у фотографуванні, яке загрожує безпеці.

22 жовтня 2024 року в Польщі оголосили про закриття консульства Росії у Познані. Сікорський звинуватив Росію у спробі диверсії.

4 грудня глава МЗС Чехії заявив, що до 100 "підозрілих інцидентів" у Європі можуть бути пов'язані з Росією.

29 грудня у НАТО заявили про реальність атак із Росії, які призведуть до "значних" втрат.