У Німеччині трьох чоловіків звинуватили у шпигунстві на користь Росії

За даними слідства, чоловіки стежили за військовими об'єктами у Німеччині

Прапор Німеччини (Фото: Filip Singer/EPA)

У Німеччині федеральна прокуратура висунула звинувачення у шпигунстві трьом чоловікам з подвійним громадянством. Про це повідомила газета Spiegel із посиланням на речницю прокуратури.

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За даними слідства, троє чоловіків із Байройта (місто в Баварії) шпигували за військовими об’єктами та збройовими заводами від імені Москви. Головного підозрюваного звинувачують у підготовці нападів на залізничні колії.

Обвинуваченим, які мають як німецьке, так і російське громадянство, інкримінують, серед іншого, "агентурну діяльність". Згідно з інформацією, обвинувачення були висунуті ще 9 грудня, однак відомо про це стало тільки зараз.

Spiegel пише, що 40-річний Дітер С. із Байройта звинувачується також у "діяльності агента з диверсійною метою", "спостереженні за об’єктами військового значення" та змові для втручання в залізничний рух.

Разом зі своїми ймовірними спільниками – 38-річним Олександром Дж. та 43-річним Алексом Д. — Дітер С. займався розвідкою потенційних цілей для нападів у Баварії.

Серед таких об’єктів були, зокрема американський військовий полігон у Графенвері, де також проходять навчання українські військові, виробничі потужності заводу зброї поблизу Байройта, а також вантажна станція в Парсберзі (Верхній Пфальц), яка використовується для військових перевезень. Підозрювані, за даними слідства, планували передати зібрану інформацію російській стороні.

За даними видання, Олександра Дж. та Дітера С. затримали у квітні поточного року. За Дітером С. слідкували й з'ясували, що чоловік розглядав можливість диверсій проти військових об'єктів у Німеччині. Зокрема, йшлося про плани закріпити сталеві гальмівні колодки на залізничних рейках, щоб спричинити аварії поїздів.

Також обговорювалися варіанти вибухів і підпалів. Диверсія мала на меті "підірвати" військову підтримку України з боку федерального уряду, зазначили в прокуратурі.

За даними слідства, головний обвинувачений мав "чудові зв’язки" зі спецслужбами Росії. Стверджується також, що чоловік у 2014-2016 роках воював проти України на боці терористичної ДНР.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

13 грудня стало відомо, що над низкою об’єктів у Німеччині були помічені невідомі дрони. Зокрема, безпілотники зафіксували над військовою базою США в Рамштайні.