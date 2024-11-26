Над американськими базами в Британії шість днів помічали невідомі дрони

У Міноборони королівства заявили, що "серйозно ставляться до загроз та вживають жорстких заходів" на оборонних об'єктах

Американський винищувач F-35 на базі Лейкенхіт у Британії (Фото: Bo Amstrup / EPA)

Впродовж 20-26 листопада над трьома базами Військово-повітряних сил США в Англії помічали декілька нерозпізнаних безпілотників. Це підтвердив представник ВПС Штатів у відповіді британській агенції Reuters.

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За його словами, невеликі невстановлені безпілотники були помічені у безпосередній близькості й над базами Лейкенхіт, Мілденхолл та Фелтвелл впродовж останніх шести днів. Ці бази, дві у графстві Саффолк й одна у Норфолку на сході країни, орендуються ВПС Штатів.

Речник Міністерства оборони королівства заявив, що у відомстві "серйозно ставляться до загроз та вживають жорстких заходів" на оборонних об'єктах. Посадовець додав, що британське Міноборони підтримує реакцію американських ВПС.

Раніше британська агенція PA Media з посиланням на свої джерела заявила, що війська королівства залучили для допомоги американським ВПС, щоб з'ясувати, хто відповідає за ці безпілотники. Газета The Times з посиланням на джерело з оборонного сектора країни заявила, що в цілому було залучено близько 60 британських військовослужбовців.

Співбесідник з-поміж військових Британії заявив виданню: є побоювання, що ці дрони можуть бути частиною "зловісної" змови.

Міноборони та ВПС США не відповіли на запит Reuters щодо можливого розгортання військових.

Раніше, 24 листопада, ВПС Штатів та Міноборони Британії визнавали, що над базами помітили невідомі дрони, але тоді стверджувалися, що безпілотники пролітали над об'єктами лише 20-22 листопада.

22 серпня над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

23 серпня НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки "Чарлі" на своїй авіабазі у німецькому Гайленкірхені.