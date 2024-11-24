У Британії над трьома авіабазами помітили невідомі безпілотники

Військові США, які використовують авіабази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати дрони ворожими

Британські поліціянти (Фото: Andy Rain/EPA)

Невідомі безпілотники були помічені у Великій Британії над трьома авіабазами, які використовуються Військово-повітряними силами Сполучених Штатів. Про це повідомила газета The Guardian.

Невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 до 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії й біля бази Фелтуелл у Норфолку.

Американські військові, які використовують авіабази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати дрони ворожими.

"Щоб захистити оперативну безпеку, ми не обговорюємо наші конкретні заходи захисту сил, але залишаємо за собою право захищати об’єкти. Ми продовжуємо контролювати наш повітряний простір і співпрацюємо з владою країни, що приймає, а також з партнерами по місії, щоб забезпечити безпеку персоналу, об’єктів і активів бази", – заявив речник ВПС США в Європі.

Також інцидент прокоментував речник британського Міністерства оборони.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це охоплює, зокрема, засоби безпеки проти дронів. Ми не будемо далі коментувати процедури безпеки", – наголосив він.

22 серпня над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники.

23 серпня НАТО оголосило найвищий рівень небезпеки "Чарлі" на своїй авіабазі у німецькому Гайленкірхені.