В Британии над тремя авиабазами заметили неизвестные беспилотники

Военные США, использующие авиабазы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать дроны вражескими

Британские полицейские (Фото: Andy Rain/EPA)

Неизвестные беспилотники были замечены над тремя авиабазами в Великобритании, которые используются Военно-воздушными силами Соединенных Штатов. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Небольшие беспилотные летательные аппараты пролетали с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке на востоке Англии и у базы Фелтуэлл в Норфолке.

Американские военные, использующие авиабазы, заявили, что на данном этапе неясно, следует ли считать дроны вражескими.

"Чтобы защитить оперативную безопасность, мы не обсуждаем наши конкретные меры защиты сил, но оставляем за собой право защищать объекты. Мы продолжаем контролировать наше воздушное пространство и сотрудничаем с властями принимающей страны, а также с партнерами по миссии, чтобы обеспечить безопасность персонала, объектов и активов базы", – заявил спикер ВВС США в Европе.

Также инцидент прокомментировал спикер британского Министерства обороны.

"Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем жесткие меры на оборонных объектах. Это охватывает, в частности, средства безопасности против дронов. Мы не будем дальше комментировать процедуры безопасности", — подчеркнул он.

22 августа над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из строя АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники.

23 августа НАТО объявило самый высокий уровень опасности "Чарли" на своей авиабазе в немецком Гайленкирхене.