Британия предоставляет Украине почти $9,5 млн на финансирование новых ударных и раздронов

Глава Минобороны сообщил, что завершен один из конкурсов – заключены контракты на поставку "тысяч FPV-дронов в ближайшие месяцы"

Иллюстративное фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ

Правительство Великобритании объявило о дальнейшей военной поддержке Украины на 7,5 млн фунтов ($9,48 млн) для финансирования новых ударных и разведывательных дронов.

Денежные средства инвестируют через Коалицию беспилотников, которую возглавляет Британия и Латвия, деньги будут взяты из 3 млрд фунтов ($3,7 млрд) ежегодного фонда финансирования.

Это дополнение к пакету на 120 млн фунтов ($151,6 млн) для Военно-морских сил ВСУ, в котором профинансированы морские беспилотники.

Также, в знак единства между Британией и ее союзниками, Коалиция беспилотников получит дополнительные 16 млн фунтов ($20 млн) от Германии (10 млн фунтов), Канады (3 млн фунтов) и Люксембурга (3 млн фунтов). Эти страны пообещали приобрести дроны через Коалицию. Общий фонд объединения составит 67 млн фунтов ($84,6 млн).

Министр обороны Соединенного Королевства Джон Гили сообщил, что Британия провела два конкурса с промышленностью на проектирование, разработку и закупку новых современных беспилотников, в том числе высокоманевровых FPV-дронов, которые могут обходить мимо российской обороны.

По словам чиновника, первый из этих конкурсов уже завершен – заключены контракты на поставку "тысяч FPV-дронов в ближайшие месяцы". Второй конкурс все еще открыт для участия – он, кроме FPV-беспилотников, касается и БпЛА-перехватчиков для уничтожения ударных дронов и боеприпасов.

Гили отметил, что Украина продолжает демонстрировать эффективность беспилотников на поле боя – и с помощью недорогих дронов уничтожает сотни сравнительно более дорогих российских танков и транспортных средств. К тому же, добавил чиновник, украинцы с использованием разведывательных дронов "очень успешно" применяют свою артиллерию для уничтожения позиций с российской артиллерией.