Британія надає Україні майже $9,5 млн на фінансування нових ударних та розвідувальних дронів

Очільник Міноборони повідомив, що завершено один з конкурсів – укладено контракти на постачання "тисяч FPV-дронів у найближчі місяці"

Ілюстративне фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

Уряд Великої Британії оголосив про подальшу військову підтримку України на 7,5 млн фунтів ($9,48 млн) для фінансування нових ударних та розвідувальних дронів.

Кошти інвестують через Коаліцію безпілотників, яку очолює Британія та Латвія, гроші будуть узяті з 3 млрд фунтів ($3,7 млрд) щорічного фонду фінансування.

Це є доповненням до пакета на 120 млн фунтів ($151,6 млн) для Військово-морських сил ЗСУ, у якому профінансовані морські безпілотники.

Також, на знак єдності між Британією та її союзниками, Коаліція безпілотників отримає додаткові 16 млн фунтів ($20 млн) від Німеччини (10 млн фунтів), Канади (3 млн фунтів) та Люксембурга (3 млн фунтів). Ці країни пообіцяли придбати дрони через Коаліцію. Загалом загальний фонд об'єднання становитиме 67 млн фунтів ($84,6 млн).

Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі повідомив, що Британія провела два конкурси з промисловістю на проєктування, розробку та закупівлю нових сучасних безпілотників, зокрема високоманеврових FPV-дронів, що можуть обходити російську оборону.

За словами посадовця, перший з цих конкурсів уже завершено – заключені контракти на постачання "тисяч FPV-дронів у найближчі місяці". Другий конкурс все ще відкритий для участі – він окрім FPV-безпілотників стосується й БпЛА-перехоплювачів для знищення ударних дронів та боєприпасів.

Гілі зазначив, що Україна продовжує демонструвати ефективність безпілотників на полі бою – і за допомогою недорогих дронів знищує сотні дорожчих російських танків та транспортних засобів. До того ж, додав чиновник, українці з використанням розвідувальних дронів "дуже успішно" застосовують свою артилерію для знищення позицій з російською артилерією.

Ініціатива Коаліції дронів була запропонована Латвією та координується разом з Британією. У квітні Латвія повідомила, що на той момент всього було зібрано майже 500 млн євро на дрони для ЗСУ.

17 вересня стало відомо, що українські виробники дронів вперше зможуть взяти участь у тендерах, котрі організовує Коаліція дронів у межах контактної групи у форматі "Рамштайн".