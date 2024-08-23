НАТО объявило самый высокий уровень опасности на авиабазе в Германии

Военные НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

НАТО объявило самый высокий уровень опасности "Чарли" на своей авиабазе в немецком Гайленкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия). Об этом сообщило издание FAZ со ссылкой на спикера военного объекта.

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По его словам, весь персонал, который не был нужен для миссии, был отправлен домой в рамках меры предосторожности. Причиной стало получение разведывательной информации, указывающей на возможную угрозу.

На терминологии НАТО уровень безопасности "Чарли" означает, что произошел инцидент или есть доказательства того, что возможна определенная форма террористического действия против Альянса.

"Это не вызывает беспокойства, а является исключительно мерой предосторожности, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать наши критически важные операции", — заявил представитель авиабазы.

В то же время, он не предоставил дополнительных подробностей об обстоятельствах, которые привели к повышению уровня опасности. Полиция подтвердила свое участие в реагировании на ситуацию.

На авиабазе Гайленкирхен расположена система раннего предупреждения AWACS, состоящая из 14 самолетов Boeing 707. Эта система играет важную роль в обеспечении безопасности НАТО, осуществляя воздушное и морское наблюдение, а также выполняет функции командного центра.

Система была вовлечена в многочисленные операции, в частности на Балканах и в Афганистане. После российского вторжения в Украину Альянс временно передислоцировал авиацию в Румынию.

14 августа 2024 года Spiegel писало, что в казармах немецкой армии в Кельн-Ване якобы была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды.

В тот же день газета Süddeutsche Zeitung сообщила об еще одном обращении о предполагаемом акте саботажа, связанном с загрязнением воды на военной базе НАТО в Гайленкирхене.

Депутаты Бундестага считают Россию причастной к диверсиям в казармах.

22 августа Bild писало, что над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из строя АЭС в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные дроны.

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