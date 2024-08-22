Bild: В Германии заметили дроны над индустриальным парком и АЭС, подозревают Россию

Bild пишет, что эти беспилотники могут быть связаны с российскими агентами и, вероятно, были запущены с гражданских судов в Северном море

АЭС в Брунсбюттеле (Фото: Vattenfall)

Над крупнейшим индустриальным парком в немецком Шлезвиг-Гольштайне и над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией в Брунсбюттеле были зафиксированы неизвестные беспилотники. Правоохранители предполагают, что к этому может быть причастна Россия, передает таблоид Bild.

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Сообщается, что полиция и прокуратура были приведены в готовность из-за возможной угрозы, связанной с враждебным объектом – вероятно, военным беспилотником, который может быть связан с Россией.

В последние дни несколько беспилотников были также замечены в районе выведенной из эксплуатации атомной электростанции и терминала сжиженного природного газа в городе Брунсбюттель, пишут журналисты.

Прокуратура Фленсбурга проводит расследование о возможной шпионской деятельности в целях саботажа. Согласно информации Bild, эти беспилотники могут быть связаны с российскими агентами и, предположительно, были запущены с гражданских судов в Северном море.

14 августа 2024 года Spiegel писало, что в казармах немецкой армии в Кельн-Ване якобы была совершена диверсия, связанная с загрязнением питьевой воды.

В тот же день газета Süddeutsche Zeitung сообщила об еще одном обращении о предполагаемом акте саботажа, связанном с загрязнением воды на военной базе НАТО в Гайленкирхене.

Депутаты Бундестага считают Россию причастной к диверсиям в казармах.

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