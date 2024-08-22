Bild: У Німеччині помітили дрони над індустріальним парком та АЕС, підозрюють Росію
Над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники. Правоохоронці припускають, що до цього може бути причетна Росія, передає таблоїд Bild.
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Повідомляється, що поліція і прокуратура були приведені в готовність через можливу загрозу, пов'язану з ворожим об'єктом – ймовірно, військовим безпілотником, який може бути пов'язаний з Росією.
Останніми днями кілька безпілотників було також помічено в районі виведеної з експлуатації атомної електростанції та терміналу зрідженого природного газу в місті Брунсбюттель, пишуть журналісти.
Прокуратура Фленсбурга проводить розслідування щодо можливої шпигунської діяльності з метою саботажу. Згідно з інформацією Bild, ці безпілотники можуть бути пов'язані з російськими агентами та, ймовірно, були запущені з цивільних суден у Північному морі.
- 14 серпня 2024 року Spiegel писало, що у казармах німецької армії в Кельн-Вані нібито була вчинена диверсія, пов’язана із забрудненням питної води.
- Того самого дня газета Süddeutsche Zeitung повідомила про ще одне звернення про ймовірний акт саботажу, пов’язаний із забрудненням води на військовій базі НАТО в Гайленкірхені.
- Депутати Бундестагу вважають Росію причетною до диверсій у казармах.
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