Німеччина та Швеція перехопили російський літак-розвідник над Балтикою

Цього разу супроводили літак Іл-20М, минулого тижня перехоплювали два винищувачі Су-30

Фото: Twitter Військово-повітряні сили Німеччини

Німецькі та Шведські літаки перехопили та супроводили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Про це повідомили Військово-повітряні сили ФРН.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Для забезпечення безпеки повітряного простору НАТО були залучені сили швидкого реагування з міста Лааге (Німеччина), Швеції та Альянсу. Не уточнюється, але ймовірно йдеться про участь Об'єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО, яке базується у ФРН.

Загалом, літаки супроводили російський розвідувальний літак Іл-20М.

Повітряне РФ рухалося без плану польоту та зв'язку з цивільною авіадиспетчерською службою, зауважує ВПС Німеччини.

Рівно тиждень тому, 3 серпня, літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем.

15 липня Швеція та Фінляндія перехопили два російські винищувачі над Балтійським морем.

21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російські винищувачі.

24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські та китайські військові літаки.

Читайте також: Литва висловила Росії протест через порушення повітряного простору