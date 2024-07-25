Винищувачі США і Канади перехопили російські та китайські військові літаки

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У середу, 24 липня, винищувачі Сполучених Штатів та Канади перехопили російські та китайські військові літаки. Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD) в соціальній мережі X (Twitter).

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У повідомленні йдеться, що NORAD виявило, відстежило і перехопило два російських військових літаки Ту-95, а також два китайських бомбардувальники H-6.

Військові літаки РФ та Китаю діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ). Перехоплення здійснювали винищувачі NORAD зі США та Канади.

ДОВІДКА Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) – об'єднана система аерокосмічної оборони США та Канади, основні завдання якої полягають у забезпеченні контролю повітряного та навколоземного простору Північної Америки, раннього попередження про повітряно-космічний напад, протиповітряну та протиракетну оборону двох країн.

15 липня Швеція та Фінляндія перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем.

21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російських винищувачі.

Читайте також: США розсекретили, скільки ядерних боєголовок у них було на осінь 2023 року