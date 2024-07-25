Истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты

Инцидент произошел в небе у побережья Аляски, сообщило NORAD

Российский самолет (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В среду, 24 июля, истребители Соединенных Штатов и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты. Об этом сообщило Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) в социальной сети X (Twitter).

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В сообщении говорится, что NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета Ту-95, а также два китайских бомбардировщика H-6.

Военные самолеты РФ и Китая действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ). Перехват осуществляли истребители NORAD из США и Канады.

СПРАВКА Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) – объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой заключаются в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороне двух стран.

15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.

21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя.

Читайте также: США рассекретили, сколько ядерных боеголовок у них было на осень 2023 года