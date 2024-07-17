Швеция и Финляндия перехватили два истребителя РФ над Балтикой в координации с НАТО

Истребитель Gripen BBC Швеции (Фото: EPA)

15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем, написало Объединенное командование Военно-воздушных сил НАТО.

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Центр объединенных воздушных операций НАТО в немецком городе Удем сообщил 15 июля: два российских истребителя летели над международными водами Балтийского моря из анклава Калининград на материковую часть России.

Самолеты РФ отслеживали центры воздушных операций Финляндии и Швеции – и обе страны запустили свои силы быстрого реагирования для перехвата российских воздушных судов.

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В НАТО отмечают, что истребители РФ не были включены в план полетов, не поддерживали радиосвязь с гражданским диспетчером воздушного движения и не использовали сигнал транспондера, как этого требуют международные авиационные правила.

Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесном сотрудничестве и координации с Центром объединенных воздушных операций НАТО.

"Соглашения Альянса обеспечивают целостность воздушного пространства НАТО в регионе Балтийского моря в режиме 24/7 и способствуют безопасности воздушного пространства для всех его пользователей", – заключают в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО усилило противовоздушную оборону на восточном фланге.

10 июня Минобороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства российскими военными самолетами.

14 июня российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – его перехватили шведские Gripen.

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