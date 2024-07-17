Швеція та Фінляндія перехопили два російських винищувачі над Балтикою у координації з НАТО

Винищувач Gripen ВВС Швеції (Фото: EPA)

15 липня Швеція та Фінляндія перехопили два російських винищувачі над Балтійським морем, написало Об'єднане командування Військово-повітряних сил НАТО.

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Центр об’єднаних повітряних операцій НАТО в німецькому місті Юдем повідомило 15 липня: два російські винищувачі летіли над міжнародними водами Балтійського моря з анклаву Калінінград до материкової частини Росії.

Літаки РФ відстежували центри повітряних операцій Фінляндії та Швеції – і обидві країни запустили свої сили швидкого реагування задля перехоплення російських повітряних суден.

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У НАТО зауважують, що винищувачі РФ не були включені у план польотів, не підтримували радіозв'язок з цивільним диспетчером повітряного руху й не використовували сигнал транспондера, як цього вимагають міжнародні авіаційні правила.

Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній співпраці й координації з Центром об’єднаних повітряних операцій НАТО.

"Угоди Альянсу забезпечують цілісність повітряного простору НАТО в регіоні Балтійського моря в режимі 24/7 і сприяють безпеці повітряного простору для всіх його користувачів", – підсумовують у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилило протиповітряну оборону на східному фланзі.

10 червня Міноборони Фінляндії повідомило про порушення повітряного простору російськими військовими літаками.

14 червня російський винищувач порушив повітряний простір Швеції - його перехопили шведські Gripen.

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