Літаки Швеції та Німеччини перехопили російські Су-30 поблизу Латвії – фото

Речник ВПС Німеччини заявив, що Су-30, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями

Російський літак (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У суботу, 3 серпня, літаки Швеції та Німеччини перехопили два російські винищувачі Су-30 над Балтійським морем. Про це повідомили видання Bild та Військово-повітряні сили Німеччини.

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Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднялися, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували до Латвії, яка є країною НАТО, розповів речник Військово-повітряних сил ФРН.

Російські літаки, за його словами, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю військових кораблів.

Речник ВПС Німеччини заявив, що на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, план польоту літака не повідомляли заздалегідь, як це зазвичай буває в акваторії Балтійського моря.

Він зазначив, що пілоти російських Су-30 "не співпрацювали" і не реагували на сигнали, але й не поводилися "агресивно".

Фото: ВПС Німеччини

15 липня Швеція та Фінляндія перехопили два російські винищувачі над Балтійським морем.

21 липня два стратегічні бомбардувальники B-52H Військово-повітряних сил США вперше прибули до Румунії. Над Баренцевим морем їх перехоплювали два російські винищувачі.

24 липня винищувачі США та Канади перехопили російські та китайські військові літаки.

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