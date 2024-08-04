Самолеты Швеции и Германии перехватили российские Су-30 вблизи Латвии – фото

Спикер ВВС Германии заявил, что Су-30, предположительно, совершали полет в связи с учениями

Российский самолет (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

В субботу, 3 августа, самолеты Швеции и Германии перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем. Об этом сообщили издания Bild и Военно-воздушные силы Германии.

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Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднялись, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в Латвию, которая является страной НАТО, рассказал представитель Военно-воздушных сил ФРГ.

Российские самолеты, по его словам, предположительно, совершали полет в связи с учениями с участием военных кораблей.

Спикер ВВС Германии заявил, что на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета самолета не сообщался заранее, как это обычно бывает в акватории Балтийского моря.

Он отметил, что пилоты российских Су-30 "не сотрудничали" и не реагировали на сигналы, но и не вели себя "агрессивно".

Фото: ВВС Германии

15 июля Швеция и Финляндия перехватили два российских истребителя над Балтийским морем.

21 июля два стратегических бомбардировщика B-52H Военно-воздушных сил США впервые прибыли в Румынию. Над Баренцевым морем их перехватывали два российских истребителя.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты.

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