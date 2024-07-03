Литва выразила России протест из-за нарушения воздушного пространства

Инцидент произошел 30 июня в небе над Балтийским морем, сообщил МИД Литвы

Российский самолет (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

2 июля Министерство иностранных дел Литвы вручило представителям российского посольства ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба литовского МИД.

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По информации внешнеполитического ведомства страны, вечером 30 июня самолет российской авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта Внуково в Калининградскую область, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и оставался там в течение минуты.

В связи с этим МИД Литвы вызвал представителей посольства РФ в Вильнюсе.

Внешнеполитическое ведомство выразило протест представителям российского посольства по поводу этого инцидента и потребовало от ответственных российских институтов как можно скорее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных ситуаций в будущем.

29 декабря 2023 года сообщалось, что в течение года Военно-воздушные силы НАТО во всей Европе более 300 раз перехватывали российские военные самолеты.

10 июня 2024 года четыре военных самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии.

14 июня российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции – его перехватили шведские Gripen.

17 июня Минобороны Литвы сообщило о повышенной активности российской авиации на фоне учений НАТО.

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