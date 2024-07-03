Литва выразила России протест из-за нарушения воздушного пространства
2 июля Министерство иностранных дел Литвы вручило представителям российского посольства ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства страны. Об этом сообщила пресс-служба литовского МИД.
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По информации внешнеполитического ведомства страны, вечером 30 июня самолет российской авиакомпании "Победа", летевший из московского аэропорта Внуково в Калининградскую область, незаконно вошел в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем и оставался там в течение минуты.
В связи с этим МИД Литвы вызвал представителей посольства РФ в Вильнюсе.
Внешнеполитическое ведомство выразило протест представителям российского посольства по поводу этого инцидента и потребовало от ответственных российских институтов как можно скорее предоставить объяснения и принять все необходимые меры для недопущения повторения подобных ситуаций в будущем.
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