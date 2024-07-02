Вильнюс готовится к вторжению: закупает "зубы дракона" и будет тренировать пилотов дронов

Вильнюс – столица Литвы, а значит и цель номер один, отметил мэр города Валдас Бенкунскас

Вильнюс (Фото: российское СМИ)

2 июля мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас представил комплексный план обороны города на случай вторжения, предусматривающий закупку так называемых "зубов дракона" и тренировку пилотов дронов. Об этом сообщило издание Delfi.

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Бенкунскас подчеркнул важность этих мер, отметив, что Вильнюс – столица Литвы, а значит и цель номер один. Он объяснил, что особой угрозой является географическое положение Вильнюса, а именно близость к Беларуси.

По словам мэра Вильнюса, в случае вторжения эвакуация будет осуществляться в шести направлениях по дорогам, ведущим на запад и на юг.

Мэр вспомнил и об укрытиях. По нынешним подсчетам, в укрытиях недолгое время могут находиться 50% жителей Вильнюса. Но, как отметил мэр, цель – предоставить убежище 100% жителей.

Также он рассказал, что в Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% жителей. Летом установят еще 52 сирены, а осенью будут тестировать новую сеть.

Кроме того, планируется закупка бетонных блоков для перекрытия дорог, "зубов дракона" и сборных комплектов стальных "ежей". Эти конструкции должны защитить въезды в город при необходимости.

Бенкунскас анонсировал создание пространства для беспилотников, где бы жители могли тренироваться.

"Конечно, такие тренировки посвящены выработке навыков управления, затем преодоления препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, имеющих такие навыки. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первая", — подчеркнул он.

26 января главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что не видит угрозы войны России и НАТО в следующем году.

22 мая российское оппозиционное издание The Moscow Times писало, что Кремль в одностороннем порядке решил сменить морские границы страны с Литвой в Балтийском море.

МИД Литвы назвал это "устрашением" и заявил, что "это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России представляет угрозу безопасности соседних государств и всей Европы".

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