В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы
13 июня Сейм Литвы принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.
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За принятие закона проголосовали 85 депутатов, 14 – воздержались и трое высказались "против".
"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, которые достигли 17-летнего возраста и по достижении 18 лет обязаны проходить срочную военную службу", – говорится в сообщении.
По информации издания Delfi, в прошлом году Министерство национальной обороны подготовило предложение, которое предусматривало альтернативные формы службы для студентов высших учебных заведений, однако эта идея встретила сопротивление со стороны образовательного сообщества и представителей некоторых молодежных организаций.
Поэтому в новом законе отказались от идеи включения студентов в призывные списки и решили призывать юношей сразу после окончания обучения в школе. Они получат сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию. По закону после призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу.
Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будет подлежать службе из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения, отмечает Delfi.
- 13 июня министр обороны Германии Писториус сообщил, что в стране хотят внести в законодательство изменения, позволяющие правительству отправлять письма всем молодым людям, которым исполняется 18 лет, с вопросом об их желании и способности служить в армии.
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