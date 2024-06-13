В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы

После призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу, пишет Delfi

Военный НАТО (Иллюстративное фото: EPA)

13 июня Сейм Литвы принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы. Об этом сообщила пресс-служба парламента страны.

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За принятие закона проголосовали 85 депутатов, 14 – воздержались и трое высказались "против".

"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, которые достигли 17-летнего возраста и по достижении 18 лет обязаны проходить срочную военную службу", – говорится в сообщении.

По информации издания Delfi, в прошлом году Министерство национальной обороны подготовило предложение, которое предусматривало альтернативные формы службы для студентов высших учебных заведений, однако эта идея встретила сопротивление со стороны образовательного сообщества и представителей некоторых молодежных организаций.

Поэтому в новом законе отказались от идеи включения студентов в призывные списки и решили призывать юношей сразу после окончания обучения в школе. Они получат сообщение о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию. По закону после призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу.

Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будет подлежать службе из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения, отмечает Delfi.

13 июня министр обороны Германии Писториус сообщил, что в стране хотят внести в законодательство изменения, позволяющие правительству отправлять письма всем молодым людям, которым исполняется 18 лет, с вопросом об их желании и способности служить в армии.

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