В Германии планируют отправлять письма всем 18-летним с предложением служить в армии

По словам Бориса Писториуса, девушки, которым исполнилось 18 лет, также получат письма, но не будут обязаны отвечать

Борис Писториус (Фото: EPA)

В Германии хотят внести изменения в законодательство, которые позволят правительству присылать письма всем молодым людям, которым исполняется 18 лет, с вопросом об их желании и способности служить в армии. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус, пишет АР.

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Издание отметило, что те, кто получит письмо, должны будут дать ответы на вопросы. После этого армия будет приглашать желающих пройти медицинский осмотр и выберет наиболее квалифицированных для прохождения военной службы в течение 6-23 месяцев.

По словам Писториуса, девушки, которым исполнилось 18 лет, также получат письма, но не будут обязаны отвечать, поскольку конституция Германии не предусматривает для них обязательной службы.

Если законопроект примут, новая военная служба все равно будет добровольной и далекой от обязательного призыва для молодых мужчин, который в Германии приостановили в 2011 году.

Министр ожидает, что в случае утверждения этого предложения из примерно 400 000 молодых мужчин, которые ежегодно будут заполнять анкету, около четверти проявят интерес к службе в армии. Из них армия, скорее всего, выберет 5000 наиболее квалифицированных мужчин, но есть надежда увеличить это количество в долгосрочной перспективе.

Выступая перед журналистами, Писториус объяснил, что уровень угрозы изменился по сравнению с тем, который был несколько лет назад.

"Россия уже два с половиной года ведет войну против Украины – она не только ставит под сомнение основанный на правилах международный порядок, она его разрушает. Это новая угрожающая ситуация", – подчеркнул он.

5 июня Писториус предупредил, что Германия и НАТО должны быть готовы к возможной войне с Россией до 2029 года.

На следующий день правительство Германии одобрило новый план действий в случае нападения России.

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