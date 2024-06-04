НАТО создает план переброски войск США в Европу на случай войны с Россией – The Telegraph

Солдаты НАТО (Фото: EPA)

НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружения на восточный фланг Альянса на случай большой наземной войны с Россией. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Основной коридор предполагает высадку американских военных в порту Роттердама и последующую переброску солдат в Польшу через территорию Нидерландов и Германии по железной дороге, пишут журналисты. Также ведутся договоренности о расширении маршрутов в другие порты, чтобы убедиться, что наземные линии связи не могут быть разорваны силами противника. В частности речь идет о портах Италии, Греции и Турции.

В материале говорится, что из итальянских портов американские войска могут быть доставлены по суше через Словению, Хорватию в Венгрию, имеющую общую границу с Украиной. Подобные планы существуют по транспортировке сил из портов Турции и Греции через Болгарию и Румынию.

Кроме того, разрабатываются планы транспортировки войск через порты на Балканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию.

Начальник Главного управления материально-технического обеспечения НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк рассказал, что порты в Нидерландах, Германии и странах Балтии считаются особенно уязвимыми к российским ракетным атакам. После предупреждений о том, что Альянс имеет лишь 5% необходимой противовоздушной обороны для прикрытия своего восточного фланга, командующий обеспокоен возможностями защиты своих ключевых материально-технических центров.

"Оценивая российскую войну в Украине, мы заметили, что Россия атаковала украинские логистические базы. Это наталкивает на выводы, что огромные базы материально-технического обеспечения будут атакованы и уничтожены в первую очередь в ситуации конфликта. Что касается противовоздушной обороны, ее всегда мало. Я не могу представить ситуации, когда у вас достаточно противовоздушной обороны", – заявил военный.

12 марта заместитель начальника Генштаба Польши Кароль Дымановский заявил, что у НАТО есть 300 000 солдат, находящихся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны.

26 марта глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля президент Финляндии Стубб сказал, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

11 мая заместитель генсекретаря Альянса Мирча Джоане заявил, что у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО.

Читайте также: В Норвегии считают, что у НАТО есть два-три года для подготовки к возможному конфликту с Россией