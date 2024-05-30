У НАТО есть только 5% ПВО, необходимой для защиты Центральной и Восточной Европы – FT
В распоряжении Североатлантического альянса есть только 5% средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты стран-членов блока в Восточной и Центральной Европе в случае полномасштабного нападения. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванных собеседников, ознакомленных с конфиденциальными планами обороны.
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Как отметили собеседники, согласно внутренним расчетам НАТО, у Европы есть лишь незначительная часть возможностей ПВО для защиты восточного фланга.
По их информации, на сегодня в случае широкомасштабного нападения страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые необходимы для обороны членов Альянса из Восточной и Центральной Европы.
Защита от ракет и авиаударов является главной частью плана обороны восточного фланга от вторжения, однако сейчас у НАТО нет способности обеспечить это, заявил журналистам один из высокопоставленных дипломатов Альянса.
"ПВО является одной из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем это отрицать", – сказал другой дипломат НАТО.
Накануне Польша и Греция призвали Европейскую комиссию создать общеевропейскую систему ПВО. Как отметили в Finacial Times, в письме с этим предложением премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск назвали ПВО "основной уязвимостью безопасности союзников".
Как добавили европейские лидеры, война России против Украины дала уроки партнерам, которые больше нельзя игнорировать.
- 25 марта дипломат ЕС Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.
- 7 мая Туск призвал Евросоюз мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО.
- 16 мая Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола".
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