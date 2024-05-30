У НАТО есть только 5% ПВО, необходимой для защиты Центральной и Восточной Европы – FT

По данным собеседников FT, сейчас Альянс не имеет возможностей полноценно обеспечить защиту своего восточного фланга от ракет и авиаударов

ПВО (Иллюстративное фото: Defencetalk.com)

В распоряжении Североатлантического альянса есть только 5% средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты стран-членов блока в Восточной и Центральной Европе в случае полномасштабного нападения. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на неназванных собеседников, ознакомленных с конфиденциальными планами обороны.

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Как отметили собеседники, согласно внутренним расчетам НАТО, у Европы есть лишь незначительная часть возможностей ПВО для защиты восточного фланга.

По их информации, на сегодня в случае широкомасштабного нападения страны НАТО способны обеспечить менее 5% мощностей ПВО, которые необходимы для обороны членов Альянса из Восточной и Центральной Европы.

Защита от ракет и авиаударов является главной частью плана обороны восточного фланга от вторжения, однако сейчас у НАТО нет способности обеспечить это, заявил журналистам один из высокопоставленных дипломатов Альянса.

"ПВО является одной из самых больших дыр, которые у нас есть. Мы не можем это отрицать", – сказал другой дипломат НАТО.

Накануне Польша и Греция призвали Европейскую комиссию создать общеевропейскую систему ПВО. Как отметили в Finacial Times, в письме с этим предложением премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск назвали ПВО "основной уязвимостью безопасности союзников".

Как добавили европейские лидеры, война России против Украины дала уроки партнерам, которые больше нельзя игнорировать.

25 марта дипломат ЕС Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

7 мая Туск призвал Евросоюз мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО.

16 мая Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола".

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