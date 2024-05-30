У НАТО є лише 5% ППО, необхідної для захисту Центральної та Східної Європи – FT
У розпорядженні Північноатлантичного альянсу є лише 5% засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту держав-членів блоку в Східній та Центральній Європі у разі повномасштабного нападу. Про це повідомило британське видання Financial Times, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із конфіденційними планами оборони.
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Як зазначили співрозмовники, згідно з внутрішніми розрахунками НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей ППО для захисту східного флангу.
За їх інформацією, на сьогодні у разі широкомасштабного нападу країни НАТО здатні забезпечити менш ніж 5% потужностей ППО, які є необхідними для оборони членів Альянсу зі Східної та Центральної Європи.
Захист від ракет і авіаударів є головною частиною плану оборони східного флангу від вторгнення, однак зараз у НАТО немає здатності забезпечити це, заявив журналістам один із високопоставлених дипломатів Альянсу.
"ППО є однією з найбільших дір, які ми маємо. Ми не можемо це заперечити", – сказав інший дипломат НАТО.
Напередодні Польща та Греція закликали Європейську комісію створити загальноєвропейську систему ППО. Як зазначили у Finacial Times, у листі з відповідною пропозицією прем’єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск назвали ППО "основною вразливістю безпеки союзників".
Як додали європейські лідери, війна Росії проти України дала уроки партнерам, які більше не можна ігнорувати.
- 25 березня дипломат ЄС Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" у розвитку оборонної промисловості, аби відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.
- 7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.
- 16 травня Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола".
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