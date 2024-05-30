У НАТО є лише 5% ППО, необхідної для захисту Центральної та Східної Європи – FT

За даними співрозмовників FT, наразі Альянс не має можливостей повноцінно забезпечити захист свого східного флангу від ракет та авіаударів

ППО (Ілюстративне фото: Defencetalk.com)

У розпорядженні Північноатлантичного альянсу є лише 5% засобів протиповітряної оборони, необхідних для захисту держав-членів блоку в Східній та Центральній Європі у разі повномасштабного нападу. Про це повідомило британське видання Financial Times, посилаючись на неназваних співрозмовників, ознайомлених із конфіденційними планами оборони.

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Як зазначили співрозмовники, згідно з внутрішніми розрахунками НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей ППО для захисту східного флангу.

За їх інформацією, на сьогодні у разі широкомасштабного нападу країни НАТО здатні забезпечити менш ніж 5% потужностей ППО, які є необхідними для оборони членів Альянсу зі Східної та Центральної Європи.

Захист від ракет і авіаударів є головною частиною плану оборони східного флангу від вторгнення, однак зараз у НАТО немає здатності забезпечити це, заявив журналістам один із високопоставлених дипломатів Альянсу.

"ППО є однією з найбільших дір, які ми маємо. Ми не можемо це заперечити", – сказав інший дипломат НАТО.

Напередодні Польща та Греція закликали Європейську комісію створити загальноєвропейську систему ППО. Як зазначили у Finacial Times, у листі з відповідною пропозицією прем’єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск назвали ППО "основною вразливістю безпеки союзників".

Як додали європейські лідери, війна Росії проти України дала уроки партнерам, які більше не можна ігнорувати.

25 березня дипломат ЄС Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" у розвитку оборонної промисловості, аби відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.

16 травня Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола".

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