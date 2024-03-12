НАТО готове перекинути в Польщу 300 000 військових в разі загрози – Генштаб країни

Заступник начальника Генштабу Польщі (Фото: Генштаб Польщі)

В Альянсу є 300 000 солдатів, які перебувають у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок збройної агресії проти країни. Про це повідомив заступник начальника Генерального штабу Польщі Кароль Димановський в ефірі TVP.info.

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За його словами, зараз на території Польщі дислокуються кілька тисяч американських солдатів, які залучені до навчань.

На запитання ведучого, чи можливо, що кількість військових США у Польщі збільшиться до 100 000, він сказав, що це реалістичний сценарій.

"Це плани НАТО, які були схвалені на політичному рівні на останньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Раніше в штаб-квартирі Альянсу перебувало 40 000 солдатів, зараз їх 300 000", – сказав Димановський.

Заступник начальника Генштабу зазначив, що "солдати прибудуть у країну в разі загрози ще до початку війни". За його словами, в Альянсі є різні готові сценарії, щоб адекватно відповісти на агресію.

18 січня головнокомандувач НАТО Каволі заявив, що Альянс розпочинає найбільші з часів холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з РФ.

4 березня повідомлялося про початок масштабних військових навчань НАТО на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії. У них беруть участь близько 20 000 військовослужбовців з 14 країн.

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