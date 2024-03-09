Дипломати закликають Європу бути готовою до можливого виходу США з НАТО – The telegraph

Дипломати з країн НАТО заявили, що Європі необхідно "здійснити планування" на випадок такого кроку з боку Трампа, якщо він переможе на виборах

Навчання НАТО (Фото - Sharon Matthias, EUCOM)

Європейські країни повинні бути готовими до того, що 45-й президент США Дональд Трамп у разі перемоги на майбутніх виборах виведе США із НАТО. Про це заявили британському виданню The Telegraph неназвані іноземні дипломати.

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Дипломати з країн-членів НАТО сказали журналістам, що європейським столицям необхідно "здійснити планування" і переглянути поточний оборонний потенціал на тлі загроз з боку Трампа.

Видання зазначило, що перспектива можливого повернення Трампа до Білого дому викликала занепокоєння в Європі щодо американської підтримки України, а також щодо прихильності країни Альянсу.

У лютому Трамп заявив, що погрожував союзникам по НАТО "заохочувати" агресію Росії, якщо вони не збільшать військові видатки. Колишній радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає реальною загрозу того, що Трамп спробує вивести Штати з Альянсу, якщо його переоберуть на виборах.

Один із європейських дипломатів сказав журналістам, що коментарі Трампа, "звичайно", викликають "занепокоєння", і "ніхто не знає, що він збирається робити далі".

Дипломат вважає, що країни НАТО повинні "спланувати" сценарій і підготуватись на випадок виходу Штатів із НАТО.

Дипломат з іншої країни НАТО сказав, що обговорення того, як застрахуватися від ризику виходу США, було "необхідним". Таким країнам, як Велика Британія, на його думку, потрібно буде забезпечити ще більше лідерства в європейській безпеці, тому що "якщо США вийдуть, буде величезна прогалина".

Третій дипломат сказав, що невизначеність щодо США змусить європейські країни "більше думати в наших столицях про оборонне планування – адекватне воно чи ні?".

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

У грудні 2023-го Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Штатів та їхніх європейських союзників гіпотетичним лідерством Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

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