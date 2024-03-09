Дипломаты призывают Европу быть готовой к возможному выходу США из НАТО – The telegraph

Дипломаты из стран НАТО заявили, что Европе необходимо "осуществить планирование" на случай такого шага со стороны Трампа, если он победит на выборах

Учения НАТО (фото — Sharon Matthias, EUCOM)

Европейские страны должны быть готовыми к тому, что 45-й президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах выведет США из НАТО. Об этом заявили британскому изданию The Telegraph неназванные иностранные дипломаты.

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Дипломаты из стран-членов НАТО сказали журналистам, что европейским столицам необходимо "осуществить планирование" и пересмотреть текущий оборонный потенциал на фоне угроз со стороны Трампа.

Издание отметило, что перспектива возможного возвращения Трампа в Белый дом вызвала обеспокоенность в Европе по поводу американской поддержки Украины, а также приверженности страны Альянсу.

В феврале Трамп заявил, что угрожал союзникам по НАТО "поощрять" агрессию России, если они не увеличат военные расходы. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает реальной угрозу того, что Трамп попытается вывести Штаты из Альянса, если его переизберут на выборах.

Один из европейских дипломатов сказал журналистам, что комментарии Трампа, "конечно", вызывают "беспокойство", и "никто не знает, что он собирается делать дальше".

Дипломат считает, что страны НАТО должны спланировать сценарий и подготовиться на случай выхода Штатов из НАТО.

Дипломат из другой страны НАТО сказал, что обсуждение того, как застраховаться от риска выхода США, было "необходимо". Таким странам как Великобритания, по его мнению, нужно будет обеспечить еще большее лидерство в европейской безопасности, потому что "если США выйдут, будет огромный пробел".

Третий дипломат сказал, что неопределенность по отношению к США заставит европейские страны "больше думать в наших столицах об оборонном планировании – адекватно оно или нет?".

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

В декабре 2023 года Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на озабоченности Штатов и их европейских союзников гипотетическим лидерством Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

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